Zorgen bij ChristenUnie over schooluitvallers

MIDDELBURG - De ChristenUnie in Middelburg maakt zich zorgen over Middelburgse kinderen die langere tijd niet naar school gaan. De partij stelt daar vragen over aan het dagelijks gemeentebestuur.

Drie maanden

Vorig jaar hebben onder meer gemeenten, scholen en het ministerie afspraken gemaakt om te voorkomen dat kinderen langer dan drie maanden niet naar school gaan. Er is onder meer afgesproken dat gemeenten een stappenplan voor de kinderen maken.



Plan voor Middelburg

Nu de ChristenUnie hoort dat er ook in Middelburg kinderen langdurig thuis zitten wil de partij weten of Middelburg ook zo'n plan heeft en of het wel goed werkt, zegt fractievoorzitter Willemien Treurniet.