Middelburgse jihadverdachte blijft langer vastzitten

Niet gevochten

De man was in 2013 een tijd vermist. Tegen zijn moeder en broer zou de man gezegd hebben dat hij in in Syrië was geweest. Daar zou hij wel zijn opgeleid, maar niet hebben gevochten.



Duitsland

Drie jaar later werd de man zonder kaartje uit een trein in Duitsland geplukt. De trein was op weg naar Boedapest. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de man opnieuw naar Syrië of Irak wilde reizen. Ook heeft de man meerdere keren websites bezocht die erop wijzen dat hij op zoek was naar informatie over de strijd in Syrië, zei de officier van justitie dinsdag.



Niet helemaal toerekeningsvatbaar

De advocaat van de verdachte is het er niet mee eens dat de man langer vast blijft zitten. Volgens de verdachte is zijn moeder niet helemaal toerekeningsvatbaar vanwege een aantal herseninfarcten en is zijn broertje erg beïnvloedbaar.



Eerste keer

Het was voor de eerste keer dat in de rechtbank van Middelburg een dergelijke zaak werd behandeld. De meeste jihadisten die zijn vertrokken naar Syrië of Irak komen uit de Randstad met name uit Den Haag. In 2014 kwam een jihadstrijder uit Vlissingen om in Syrië. De twintigjarige man studeerde in Den Haag en zou daar zijn geronseld.



