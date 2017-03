Een complimentje is het mooiste cadeau (video)

OOST-SOUBURG - Wanneer kreeg u voor het laatst een compliment? Complimenten zijn nergens te koop maar wel de mooiste cadeaus om te krijgen. Volgens de Amerikaanse psycholoog William James is de diepst menselijke behoefte de behoefte om gewaardeerd te worden. Het is vandaag Nationale Complimentendag, de uitgelezen dag om je waardering uit te spreken voor je medemens!

Volksaard

Volgens psycholoog Wilma Zwetsloot uit Goes valt er nog veel te leren op het gebied van het complimenteren. "Het zit niet echt in onze volksaard, Nederlanders ventileren vaker zaken die niet goed zijn dan dat ze belonen wat wel goed gaat. Ook het ontvangen van een compliment kan niet iedereen. Simpelweg dank je wel zeggen als iemand iets aardigs zegt is moeilijk voor veel mensen."

Geschiedenis

Sinds 2003 wordt de Nationale Complimentendag gehouden in Nederland en inmiddels ook in België. Het is dé dag om eens extra waardering uit te spreken naar familieleden en vrienden. Het is ook de dag om stil te staan bij de prestaties en kwaliteiten van je collega’s of klanten. Vooral de laatste jaren neemt de populariteit van de Nationale Complimentendag toe.