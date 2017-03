Zeeland wordt wakker: Vlaanderens mooiste, Jan Roos en goed gedaan!

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is woensdag 1 maart. Dit is het nieuws in Zeeland.

'Vlaanderens mooiste'

De Ronde van Vlaanderen heeft dit seizoen mogelijk twee Zeeuwse deelnemers. Wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij, de ploeg van Brian van Goethem uit Philippine en Nick van der Lijke uit Middelburg, heeft een wildcard gekregen voor Vlaanderens mooiste.



Vermoord

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat Dennis van de Velde werd neergestoken op de Turfkaai in Middelburg. Hij overleed een paar uur later. We blikken terug met zijn moeder Marian van Aartsen.



VNL naar ZB

Lijsttrekker Jan Roos van de partij VoorNederland komt vandaag naar Middelburg. Omroep Zeeland en de PZC interviewen hem over Zeeuwse thema's. Het interview wordt vanaf 12.00 uur live uitgezonden op Facebook en op de websites van de omroep, de krant en de ZB.



Goed gedaan!

Wanneer kreeg jij voor het laatst een compliment? En wanneer deelde je voor het laatst een compliment uit? Het is vandaag Nationale Complimentendag, de uitgelezen dag om je waardering uit te spreken voor je medemens!



Foto: Jan Daniels



Het weer

Eerst nog een paar buien, later vanochtend droog en dan breekt af en toe de zon door. In de loop van de middag raakt het wederom bewolkt en tegen de avond gaat het regenen. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest, wordt het ongeveer 10 graden.