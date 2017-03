GOES - Op de Deltaweg bij Goes is een auto te water geraakt. De hulpdiensten hebben enkele slachtoffers gevonden. Inmiddels zijn twee traumahelikopters onderweg.

Traumahelikopters

Volgens de politie zijn enkele slachtoffers gevonden. Inmiddels zijn twee traumahelikopters onderweg.



Slachtoffers

"We kregen een melding dat er een auto op de kop lag bij de Deltaweg. We zijn daarop met veel hulpdiensten ter plaatse gegaan", zegt Alwin Don van de politie. "Er bleken ook slachtoffers in de auto te zitten."



Weg afgesloten

Op de A256 zorgt Rijkswaterstaat voor verkeersmaatregelen, laat de politie weten. De weg is in beide richtingen afgesloten.



Later meer