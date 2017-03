Hoek wint van Dosko en bekert verder

BERGEN OP ZOOM - Hoek is er via Dosko in geslaagd de kwartfinale van het distrisctsbekertoernooi te halen. In Bergen op Zoom won de ploeg van trainer Jannes Tant met 2-4.

Foto: Orangepictures



Kopbal

Na een kwartier spelen kwam Dosko, dat uitkomt in de zondag hoofdklasse, op 1-0 door een doelpunt van Mike de Nijs. Dat leek ook de ruststand te worden, maar voor de onderbreking kwam Hoek uit het niets op gelijke hoogte via Guillaume Clinckemaillie. Kyle Doesburg zorgde met een kopbal zelfs nog voor een voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg de thuisploeg nog een strafschap, maar die werd gepakt door doelman Brian Meulmeester.



Uitgelopen

In de tweede helft zorgde opnieuw Doesburg voor een treffer voor Hoek. Hij zette zijn ploeg op 1-3, meteen daarna bracht Sven van Zwam de spanning weer terug door de 2-3 op het scorebord te zetten. Maar Hoek komt niet meer in de problemen. Via Thomas van Renterghem en invaller Douwe Zeegers breidt Hoek de score zelfs nog uit naar 2-5.



Hoek speelt in de kwartfinale een thuiswedstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Oosterhout en Pelikaan.



Scoreverloop

1-0 De Nijs (17)

1-1 Clinckemaillie (41)

1-2 Doesburg (45)

1-3 Doesburg (70)

2-3 Van Zwam (72)

2-4 Van Renterghem (83)

2-5 Zeegers (86)



Bijz. Van Zwam mist penalty (45+1)



Opstelling Hoek

Meulmeester, Besliaha, Fitsch, Siereveld, Van Renterghem, Martens, Vandepitte, Clinckemaillie, De Groote (Zeegers/84), Pattinama en Doesburg