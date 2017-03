NICOSIA (CYP) - Erwin Harmes is vierde geworden bij de marathon van Cyprus. De Middelburgse hardloper liep de afstand in een tijd van 2.46'11. Daarmee kwam hij tien minuten tekort voor de winst, want die ging naar de Roemeen Liviu Croitoru. Op de tweede plaats eindigde de Engelsman Denys Olefir, de Rus Yury Vinogradov werd derde.

Mooi parcours

Het was voor Harmes de eerste marathon van 2017 en ook de eerste keer dat hij in Cyprus liep. "Ik ben heel tevreden met mijn tijd. Het was wel pittig. Warme weersomstandigheden, een parcours met heuvels. Het was wel een mooie marathon."