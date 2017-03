VLISSINGEN - De basketballers van BC Vlissingen hebben goede zaken gedaan in de eerste divisie. De ploeg van trainer Klaas-Willem Barten won in eigen huis met 79-69 van de Barons uit Breda. Door deze zege verstevigen de Vlissingers de zevende plaats.

Betere ploeg

BC Vlissingen was de betere partij en keek halverwege tegen een 54-49 voorsprong aan. In het tweede bedrijf kwam de zege niet in gevaar en werd de eindstand op 79-69 bepaald.



Ranglijst

Door de zege slaat BC Vlissingen een gat van zes punten met de Barons.