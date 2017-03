Stoelendans stadhuis Vlissingen voor vergadering Nollebos (video)

VLISSINGEN - In de ontvangsthal van het stadhuis in Vlissingen zijn donderdagmiddag een groot scherm en 240 klapstoelen geplaatst. Aanleiding is een vergadering vanavond over de bouwplannen in het Nollebos. Omdat het thema de gemoederen behoorlijk bezighoudt, verwacht de gemeente veel bezoekers.

Veel bezoekers

De laatste vergadering over het Nollebos trok 175 bezoekers naar het stadhuis van Vlissingen terwijl er in de raadszaal maar 25 publieksplaatsen zijn. Tijdens die vorige vergadering keken de bezoekers vanuit een andere zaal op een scherm. Nu is gekozen voor de ontvangsthal, omdat de gemeente rekening houdt met nog meer bezoekers.



Grootschalige bouw van tafel

Plannen om in het Nollebos 240 vakantiewoningen te bouwen roepen veel weerstand op en gaan voorlopig niet door. Wat er wel gebeurt met het Nollebos en hoeveel er mogelijk gebouwd mag worden is nog niet duidelijk. Daar praat de gemeenteraad van Vlissingen vanavond over verder.



Lees ook:

- Streep door plan grootschalige bouw huisjes in Nollebos

- Kustvisie bepaalt of er huisjes in het Nollebos komen