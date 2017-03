Hoop gloort nog voor nachtbakker van Vlissingen

Compromis

Volgens Tullenaar is de vraag naar zijn diensten groot. Om zijn nachtzaak voort te zetten is hij bereid minder vaak tot twee uur 's nachts open te gaan om de overlast te beperken.



Vraag

Wethouder De Jonge merkt aan de handtekeningen en de reacties op Facebook dat er vraag naar Tullenaar is. "We begrijpen de belangen van de bakker, maar ook die van de omwonenden. We merken dat Tullenaar er constructief in staat, wat mij betreft gaan we kijken hoe we de belangen van de bakker en de omwonenden op een goede manier aan elkaar kunnen binden."



Besluit

Tullenaar is blij met de reactie van De Jonge. "Hij zegt niet direct dat de petitie geen zin meer heeft, dus ik heb nog wel een klein beetje hoop op dat ik door mag gaan." Dinsdag 21 maart gaat het college van burgemeesters en wethouders de petitie behandelen. Dan wordt het besluit genomen of de nachtbakker door mag gaan en op welke manier.



