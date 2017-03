Scheepswerf verhuist dok van 2500 ton mee naar Vlissingen (video)

2500 ton

De sleutelplaats weegt 2500 ton en is 120 bij 30 meter. Dus is het een behoorlijke opgave om het te verhuizen. "We nemen het dok toch mee naar Vlissingen-Oost. Verhuizen is minder prijzig dan een nieuw dok aanschaffen," legt technisch directeur Renzo Verras uit.



Over de sluis

De laatste voorbereidingen voor het transport worden deze week getroffen. Het dok wordt op een ponton gesleept en opgehoogd zodat het óver de sluis bij Hansweert kan. "Het dok is te breed om door de sluis te gaan, dus hebben we bedacht om het er over te tillen. Dat is wel een bijzonder gezicht!" Het ophogen van het dok duurt ruim drie dagen, zaterdag vindt het transport echt plaats.

Meer personeel

De verhuizing staat al sinds 2015 gepland. De scheepswerf wil graag uitbreiden maar daar waar is in Hansweert geen ruimte voor. In Vlissingen-Oost is het water dieper en kan de werf dus ook grotere schepen aan. Uiteindelijk hoopt Scheepswerf Reimerswaal te groeien in personeelsbestand. Nu werken er 45 mensen, de verwachting is dat de scheepswerf in de toekomst met twintig à veertig procent groeit.



Zelfde naam

Scheepswerf Reimerswaal behoudt de naam, ook al zitten ze straks in Vlissingen. "Iedereen kent ons als Scheepswerf Reimerswaal, dat moeten we niet willen veranderen." Voor het Paasweekend moet de kaai in Vlissingen helemaal af zijn. In juni is de officiële opening, maar in april meert het eerste schip al aan.