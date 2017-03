Bevrijdingsmuseum wil bunker Vlissingen (video)

Ontdekt bij aanleg

De bunker, een mitrailleuropstelling, een zogenoemde Tobroekbunker. is afgelopen weekend bij de aanleg van de toegangsweg naar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen ontdekt. Het is onderdeel van het Duitse kernwerk, ook wel citadel genoemd.



Granaten

In de bunker is een kist met granaten gevonden. Die is veiliggesteld. Vanwege de vondst van de munitie worden mensen op afstand gehouden.



Bevrijdingsmuseum

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp wil de de bunker graag toevoegen in zijn collectie. Vraag is wel hoe de zware bunker getransporteerd kan naar Nieuwdorp.







Tegen een verhuizing

De Lokale Partij Vlissingen is het niet eens met een eventuele verhuizing naar Nieuwdorp. De partij dringt er bij het college van burgemeester en wethouders op aan ervoor te zorgen dat de bunker in Vlissingen blijft.

