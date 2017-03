Vlissingen hoopt op honderden banen

VLISSINGEN - Nieuwe bedrijven in de binnenhavens van Vlissingen bieden straks honderden nieuwe banen. Dat zegt de Vlissingse wethouder John de Jonge. Volgens hem willen veel bedrijven zich in de binnenhavens vestigen, die straks de windmolenparken op zee onderhouden.

Windmolenparken

Er gaan zich nu vier nieuwe bedrijven vestigen aan de Binnenhavens, gelegen tussen het NS-station, de Hogeschool Zeeland en het Kanaal door Walcheren. Twee van de vier bedrijven specialiseren zich in het onderhoud van nieuwe windmolenparken op zee. Volgens wethouder De Jonge is hij in gesprek met "veel soortgelijke bedrijven", die zich daarom in de Binnenhavens willen vestigen



Honderden banen

Al die bedrijven zijn goed voor honderden nieuwe banen in Vlissingen. "Het onderhoud van elk windmolenpark is goed voor 100 directe banen, en evenveel indirect werk", zegt De Jonge. 22 kilometer ten westen van Westkapelle komt het windmolenpark Borsele. Ook voor de Belgische kust zijn er al windmolenparken.

Bootjes

Vlissingen heeft volgens wethouder De Jonge de beste ligging voor het onderhoud van de windmolenparken. "Je moet je voorstellen dat er straks iedere ochtend vanuit de Vlissingse Binnenhavens boten met onderhoudstechnici vertrekken, die 's avonds wee terugkeren. Windmolens op zee hebben iedere dag onderhoud nodig."