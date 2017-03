Mariniers op verkenning in Vlissingen (video)

Geheim

De mariniers zijn nog tot en met 1 april in Zeeland. Wat ze de komende dagen allemaal nog gaan doen, blijft geheim. Op die manier blijft de oefening 'echt' voor de mariniers. Duidelijk is wel dat het marineschip Rotterdam vrijdag naar Vlissingen komt om mee te doen aan de oefening.



Zeeland Seaports

Havenbedrijf Zeeland Seaports doet ook mee aan de oefening. Het is voor de haven een mooie gelegenheid om te oefenen met de mariniers. Bij een verhoogd risico op een aanslag kunnen de mariniers worden ingezet om de haven te beveiligen.



Buren

Het is volgens de majoor die het squadron aanstuurt geen toeval dat de oefening in Vlissingen gehouden wordt. De mariniers kunnen zo alvast kennis maken met de nieuwe buren als hun kazerne uiteindelijk naar Vlissingen verhuist. De eerste contacten verlopen in ieder geval goed. Vlissingers zijn aangenaam verrast als ze de mariniers tegenkomen en ook kinderen zwaaien vrolijk naar de soldaten.