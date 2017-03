Vlissinger laat betrokkenen bij adoptie elkaar ontmoeten (video)

VLISSINGEN -'Wie ben ik, en waar kom ik vandaan?' Mensen die geadopteerd zijn worstelen vaak met die vraag. Vlissinger Ton Sondag is daarom gestart met 'Project Adopted', een project over de invloed van adoptie op het leven van geadopteerden, adoptieouders en biologische ouders.

Geadopteerd

In Nederland wonen zo'n 55.000 geadopteerden. Sondag weet uit eigen ervaring dat het soms heel moeilijk kan zijn om geadopteerd te zijn. Hij wil daarom meer aandacht voor deze doelgroep. Hij heeft een website gemaakt waar geadopteerden, adoptieouders en biologische ouders elkaar kunnen ontmoeten. "Het is een platform waar mensen verhalen van anderen kunnen lezen en waar ze hulp of informatie kunnen vinden over thema’s die met adoptie te maken hebben."



Bekijk ook: website van Ton Sondag / Project Adopted



Interviewen

Sondag is in 2015 al gestart met het interviewen van een aantal geadopteerden die zich hadden aangemeld om te vertellen over de invloed die adoptie op hun leven heeft gehad. Iedereen is ook gefotografeerd op een manier die zijn of haar verhaal verbeeldt.



Samenwerking

Er is contact gelegd met adoptieoudervereniging Loga om te kijken op welke manier er samenwerking plaats kan vinden. Sondag wil namelijk ook een aantal adoptieouders interviewen over de invloed van de adoptie op hun leven met daarbij een passende foto.

Boek

Daarnaast is Sondag bezig met het realiseren van een boek met daarin de foto’s en verhalen van mensen die door hem zijn geïnterviewd. Ook hoopt hij dat zijn foto's in de nabije toekomst worden geëxposeerd.