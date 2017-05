Chauffeur vernielt eigen truck

VLISSINGEN-OOST - De politie heeft in de nacht naar zondag een vrachtwagenchauffeur geboeid die onder invloed van alcohol een ruit van z'n eigen truck had ingeslagen. Bij die vernieling raakte de man gewond. De man had zijn truck geparkeerd in het havengebied Vlissingen-Oost en had de sleutels in het contact laten zitten.