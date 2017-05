De priester van Breskens is overleden

BRESKENS - Priester en beeldend kunstenaar Omèr Gielliet is zondag overleden. Hij is 91 jaar geworden. Gielliet zette zich, op geheel eigen wijze, jarenlang in voor de Rooms-Katholieke Kerk in Zeeuws-Vlaanderen.

Zeeuws-Vlaanderen

Gielliet werd op 14 mei 1925 geboren in Biervliet. Na zijn inwijding in 1950 was hij korte tijd actief in Noord-Brabant om vervolgens naar zijn Zeeuws-Vlaanderen terug te keren. Als kapelaan ging hij langs Clinge, Sas van Gent, Oostburg om uiteindelijk in Breskens terecht te komen. Daar werd hij in 1969 pastoor, wat hij tot zijn zeventigste bleef.



Al het mijne is het uwe

Gielliet was een pastoor met een heel eigen visie. Aan het pauselijk Rome had hij lak en binnen de kerk ging hij vooral zijn eigen weg. Hij ving ook mensen op in zijn eigen huis onder het motto: 'al het mijne is het uwe'.

Houten sculpturen

Ruim vijftig jaar geleden begon hij tijdens een geloofscrisis met het snijden van takken. Daarna ging hij aan de slag met wrakhout en boomstammen. Door de jaren heen maakte hij meer dan duizend beelden, voornamelijk houtsculpturen. Die staan verspreid over Noord-Brabant en Zeeland.



'Een icoon'

Kunsthistoricus Ton Bakker bracht in 2015 een boek uit over de beelden van Gielliet. Hij spreekt over een groot verlies. "Hij was een belangrijk mens; een icoon voor Zeeuws-Vlaanderen en daar buiten."



Ton Bakker over Omer Gielliet; afscheid nemen is altijd triest.

Tweede boek

Gielliet heeft nog wel in de afgelopen maanden kunnen meewerken aan het tweede boek van Ton Bakker over de priester/kunstenaar. Het boek met de naam 'Waterdrager' verschijnt volgende maand.



