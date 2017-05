'Kom in actie tegen Franse anti-pulskorlobby'

Voorstel

Donderdag stemt de Europese Raad over de nieuwe visserijverordening. Er ligt nu een voorstel om terug te gaan naar de regel dat maximaal vijf procent van de vloot een ontheffing krijgt om elektrisch te mogen vissen.



Flink geïnvesteerd

Als de regel doorgaat mogen in Nederland nog 22 viskotters elektrisch vissen, terwijl dat er nu nog 84 zijn. Dat zou een grote klap zijn voor de Zeeuwse visserij, omdat veel Zeeuwse vissers flink hebben geïnvesteerd in de voor elektrisch vissen benodigde apparatuur.



Stroomstootjes

Elektrisch vissen is beter voor de natuur dan conventionele vismethoden. Vissen die op de zeebodem liggen worden met stroomstootjes aangespoord om van de bodem los te komen, waarna ze met een net worden opgevist. Bij de niet-elektrische vismethode worden daarvoor stalen kettingen gebruikt.



Minder bijvangst

Die stalen kettingen woelen de zeebodem om en dat is slecht voor het onderwaterleven. Bij het pulskorvissen, zoals elektrisch vissen ook wel genoemd wordt, hebben de vissers minder bijvangst. Bovendien hoeven de vissers minder brandstof te gebruiken als ze geen stalen kabels meer over de zeebodem hoeven te slepen.



Officieel nog verboden

De Franse vissers zijn tegen elektrisch vissen. Zij lobbyen al jaren voor beperking ervan. Hun argument is dat de regeling rondom de vismethode, die officieel nog verboden is en nu door Europa via ontheffingen geregeld wordt, te onduidelijk is.



Nederlandse innovaties

Volgens 50PLUS in Provinciale Staten is de belangrijkste reden voor de Franse lobby om de Nederlandse en dus vooral ook de Zeeuwse vissers tegen te werken. Zelf heeft Frankrijk een traditionele visserijsector, die niet mee kan met de Nederlandse innovaties. Maar vanuit de provinciale en landelijke overheid wordt er volgens 50PLUS te weinig gedaan om die Franse lobby tegen te gaan.



Minister van visserij

De Zeeuwse visserijsector vindt al langer dat vooral de landelijke overheid te weinig doet voor de vissers. Het Bestuurlijk Platform Visserij pleit er daarom voor dat er in het nieuwe kabinet een aparte minister van visserij komt.



