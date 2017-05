Gedetineerden zetten het op een lopen (video)

Kinderkanker

Ze halen zo geld op voor Villa Joep. Dat is de stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar behandelingen van neuroblastoom kinderkanker. Elf lopers doen mee: vier medewerkers en zeven gedetineerden. Ze lopen een uur lang. De meesten lopen hard, een enkele op zijn gemak. Ze laten zich per rondje sponsoren of hebben via vrienden, familie en mede-gedetineerden een totaalbedrag opgehaald.



'Bijzonder om te doen'

Eén van de gedetineerden, met rugnummer vier: "Het lopen gaat goed, beetje vermoeiend, maar gaat prima. Ik heb geld opgehaald via vrienden en familie. Is toch bijzonder om dit zo te doen, gedetineerden en medewerkers samen."

Armbandje

Dat beaamt ook loper en medewerker van Torentijd, Victor. "Zo tonen we samen maatschappelijke betrokkenheid. Goed dat ook gedetineerden hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen." Een andere medewerker vertelt dat één gedetineerde 200 armbandjes van Villa Joep heeft verkocht. "Mooi toch?"



Fietsen

Ze hebben in totaal 602,04 euro opgehaald. Daar komt nog geld bij, want over een week stappen tien medewerkers van Torentijd op de fiets om voor hetzelfde goede doel geld op te halen. Daarvoor doen ze meerdere gevangenissen aan. Daar blijven ze soms ook slapen in het cellencomplex.