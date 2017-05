'Eenmaal begonnen voel ik me niet meer zenuwachtig' (video)

SAS VAN GENT - Op tafel liggen haar wiskundeboek, rekenmachine en geodriehoek. Met de eindexamens voor de deur moet Emma de Vleesschauwer uit Sas van Gent er nog even hard aan trekken, want wiskunde is het vak dat ze het meeste vreest. Latijn daarentegen wordt een fluitje van een cent.

Dolgraag naar Gent

De eindexamenkandidaat van het vwo van het Zeldenrust Steelantcollege in Terneuzen is er ondanks haar huivering voor het wiskunde-examen van overtuigd dat ze haar gymnasium-diploma haalt. Dat moet ook wel, want ze wil dolgraag naar Gent om tandheelkunde te studeren. "Dat is echt mijn droom. Het is de enige studie die ik leuk vind", zegt ze met een grote glimlach op haar gezicht.



Pittige toelating

Emma moet er wel wat voor over hebben, want de toelatingstoets voor de studie in België is pittig. "Er slaagt maar dertig procent, volgens mij", vertelt ze. Aan haar voorbereiding zal het niet liggen. "Ik ga een cursus doen in Utrecht om bijvoorbeeld te leren rekenen zonder rekenmachine, want dat moet daar. En ik moet de formules uit mijn hoofd leren die ik nodig heb."

Het afscheid

De 18-jarige scholiere heeft ontzettend veel zin om te gaan studeren, maar neemt wel met pijn in haar hart afscheid van haar middelbareschooltijd. "Ik zie nu elke dag mijn vrienden en heb gewoon heel leuk contact met leraren. Dat is straks allemaal weg en dat voelt wel raar," legt ze uit.



Gewoon werken

Op het examen Latijn verheugt Emma zich het meest, maar ze begint aanstaande woensdag met het vak Nederlands. "Ik denk dat ik best wel bang word als ik al die tafels zie staan in de gymzaal, maar als ik eenmaal begonnen ben, voel ik me niet meer zenuwachtig. Dan ga ik gewoon werken en dan zie ik wel."