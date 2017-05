'Bij elke stap denk ik aan vrede' (video)

Elke stap voor vrede

Een stuk of veertig mensen lopen mee in de tocht. Enkelen komen uit Vlissingen, omdat ze daar ook een vredesvlam willen. Ieder loopt met zijn eigen gedachten. "Ik denk bij elke stap aan de vrede, in mezelf en in de wereld", aldus één van de lopers. Een jong meisje dat met haar zwarte hondje meeloopt: "Gewoon, geen oorlog meer. "



Speciaal pad

Bijzonder dit jaar is het nieuwe wandelpad: de Walk of Peace. Met de tekentjes van de vredesvlam staat de tocht van Cadzand-Bad tot Cadzand-Dorp aangegeven. "Mooi toch? Zo kunnen belangstellende hetzelfde lopen als wij nu jaarlijks doen wanneer zij dat willen", aldus Els van Venrooy van de organisatie.



Filosoof

Het Wereldvredesvlamproject is opgezet door filosoof Mansukh Patel om zo mensen, ongeacht hun geloof, ras of afkomst, samen te brengen. Mansukh zegt over de vlam: "Het is een symbool van vrede, eenheid en waarheid. Het herinnert ons aan de wezenlijke vrijheid van de menselijke geest om op ieder moment, onder alle omstandigheden vrede te creëren."



Chili

Vanuit Bangor is de vlam door mijnwerkerslampen over de hele wereld verspreid. Die lampen staan onder meer in Bosnië, Engeland, Canada, Italië, Duitsland, Rusland, Chili en dus Nederland.



Oorlogsgeweld

In Den Haag staat het monument met de Wereldvredesvlam bij het Vredespaleis. Cadzand is uitgekozen voor een monument, omdat het gebied tussen Brugge, Gent en Cadzand eeuwenlang onder oorlogsgeweld gebukt ging.