Stuurloze vissersboot gered op Westerschelde

Stuurloos

De kreeftenvisser voer even voor 09.00 uur bij de Buitenhaven van Vlissingen toen er averij onstond. Er draaide iets in de schroef waardoor de boot stuurloos raakte net buiten de hoofdvaargeul. De reddingsboot van Breskens schoot vervolgens te hulp.



Veilig

De visser en zijn boot zijn op sleeptouw genomen en veilig afgemeerd aan de sluis in de Buitenhaven.