Auto volledig uitgebrand bij Kapelle

KAPELLE - De brandweer heeft dinsdagavond een auto die volledig in brand stond op de Rijksweg (N289) bij Kapelle geblust.

Blusschuim

Even voor 20.00 uur vatte een personenauto vlam ter hoogte van de Smokkelhoek. Bij aankomst van de brandweer stond de auto volledig in brand. Met behulp van blusschuim is het vuur geblust. Er raakte niemand gewond.